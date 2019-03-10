جدران «الأقصى» تتداعى وتنذر بـ«أزمة كبرى»

دينا مصطفى (أبوظبي)

هل نستيقظ يوماً على انهيار المسجد الأقصى؟

سؤال مؤلم وإجابته أكثر ألماً في ظل تزايد التصدعات والتشققات الخطيرة على جدران المسجد ومحيطه التي تنذر بعواقب وخيمة جراء حفر الجرافات الإسرائيلية الذي لم يتوقف منذ احتلال الشطر الشرقي للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عام 1967.

وبحسب الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات التي حذرت من انهياره إذا ما تواصلت أعمال الحفر التي بلغ عددها إلى الآن 104، بينها 22 حفرية يتم العمل فيها يومياً، 4 تحت الأقصى، و5 في سلوان، وبلغ عمق الحفريات في تلك المنطقة 20 متراً. كما أنشأت سلطات الاحتلال ما يسمى «القدس السفلى» وهي مدينة متكاملة يجري تحضيرها وتجهيزها للافتتاح في 2020، إضافةً إلى بناء 9 قاعات تتسع إلى قرابة 5 آلاف شخص تحت المسجد. وبلغ عدد الأنفاق 28 تحت المسجد والبلدة القديمة تبلغ مساحتها 900 دونم، حيث يتم ترميم هذه الأنفاق وربطها مع المستوطنات المحيطة في القدس المحتلة.

بالرغم من القرارات الأممية ونداءات اليونسكو المتكررة، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى، استمرت أعمال الحفر تحت المسجد، وتغولت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية وعلنية واتخذت إجراءات وسياسات تنفيذية لإحكام قبضتها على أسفل المسجد بحفر شبكة أنفاق وتوسيعها، وتنفيذ المخطط بالرغم من كل القرارات الدولية والتحذيرات والمطالب العربية والإسلامية والفلسطينية بضرورة وقف هذه الحفريات ومخاطر استمرارها على المسجد الأقصى وما يحيط به من مبان يسكنها الفلسطينيون.

وبحسب المسؤولين الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن حجم المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى بفعل السياسات «الإسرائيلية»، تتضاعف بصورة مضطردة لاسيما وأن الانتهاكات الخطيرة تأتي في سياق مخطط متكامل يبدأ من عزل القدس المحتلة عن محيطها الإسلامي والعربي والفلسطيني، ومنع وصول المصلين بحرية إلى المسجد، ومضاعفة عدد المستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون المسجد، ومواصلة الحفريات الاستيطانية وحفر الأنفاق تحت المسجد، حيث يترابط ذلك مع مضاعفة حجم الاستهداف للسكان الفلسطينيين في القدس والتضييق عليهم.

ووفقاً للتقارير التي يجري تسريبها لبعض الحفريات التي تنفذها طواقم «إسرائيلية» تحت المسجد الأقصى، فإنها تظهر إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق كافة بوابات الأنفاق التي يتم حفرها بجدران حديدية بحيث يمنع السماح لأي شخص بالدخول دون موافقة حراس «إسرائيليين» يتولون عملية الحراسة والرقابة على حركة الزائرين للمكان، والخطورة ليست في ما يحدث أسفل الأقصى فقط، بل ما يحدث فوق سطح الأرض من تنفيذ المخطط الإسرائيلي المتكامل لتهويد المسجد وعزله عن محيطة الإسلامي من خلال التقسيم الزماني والمكاني وفرض القيود على المصلين ووضع أبواب إلكترونية وتشجيع المستوطنين على الاقتحامات اليومية على أبواب الأقصى والترويج لهذا المخطط. وبحسب خبراء فإن محاولات إسرائيل المستمرة لتزييف تاريخ القدس يهدف إلى جعله يتطابق مع الأسطورة اليهودية بأن مدينة داوود كانت هناك منذ آلاف السنين، وبالتالي فإن إقامة القدس السفلى، واستئناف أعمال الحفر سواء في الوقت السابق أو الوقت الحالي مستمر في محاولة لإيجاد أي أثر يتفق مع الرواية اليهودية..«الاتحاد» تفتح الملف وتكشف محاولات الاحتلال المتواصلة لتصدع الأقصى وتهويده.

تاريخ من الانتهاكات

ظل حلم البحث الصهيوني عن هيكل سليمان المزعوم أسفل المسجد الأقصى، ملازما لحلم إنشاء دولة في فلسطين، ورغم تأكيد علماء الآثار ومن بينهم إسرائيليون، بأنه لا يوجد أثر لما يسمى بجبل الهيكل أسفل المسجد، وبالرغم من القرارات الأممية بالأضرار التي تقع على الأقصى ومحيطه جراء التنقيب عن الهيكل المزعوم، ضربت إسرائيل بكافة التحذيرات والقرارات عرض الحائط واستمرت حفريات الاحتلال على مدار الـ52 سنة الماضية ورغم ذلك لم تثبت وجود أي أثر للهيكل أسفل المسجد الذي تعرض، منذ احتلاله في العاشر من يونيو عام 1967 لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية والتصدع والتشقق جراء الحفر، وصولاً إلى إغلاقه ومنع الصلاة فيه.

وحاولت قوات الاحتلال طمس الهوية الإسلامية للأقصى وتهويد محيطه بكافة الطرق الممكنة منذ استيلائها على مفاتيح باب المغاربة أحد أبواب الأقصى عام 1967، والشروع في بناء شبكة أنفاق أسفل المسجد في تحد سافر لتحذيرات اليونسكو والقرارات الدولية إلى محاولات إشعال النيران في أروقته على يد مستوطنين عام 69، فضلاً عن قتل الفلسطينيين في مذابح الأقصى الأولى والثانية والشروع في بناء مخطط «القدس السفلى».

وعملت إسرائيل منذ بداية الألفية الثالثة على تكثيف مخططاتها التهويدية حول المسجد الأقصى وفي محيطه. ويعد عام 2010 المنعطف الأخطر نحو شروع اليهود ببناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط الأقصى. وقد تصاعد في السنوات الأخيرة تبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي مشاريع اقتحام المستوطنين للمسجد، فقد شارك أعضاء كنيست ووزراء في اقتحام المسجد على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كما استضاف الكنيست خلال 2016 مؤتمراً برعاية جمعيات «الهيكل» الإسرائيلية. إضافةً إلى الاقتحامات اليومية للمسجد والذي يحدث بإشراف الحكومة الإسرائيلية، حيث وصلت أعداد المتطرفين إلى 29800 شاركوا في اقتحام الأقصى فقط عام 2018، بزيادة حوالي 17% عن عام 2017 بحسب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب.

التقسيم الزماني والمكاني

لم تكتف إسرائيل بأعمال الحفر تحت الأقصى، ولكن سعت إلى فرض سيطرتها الكاملة على المسجد. فبدأت بتقسيم الزمان والمكان وكانت إسرائيل قد بدأتهما بشكل عملي بالفعل، أما الأول فيعني تخصيص أوقات معيّنة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول اليهود، ويقتضي منه اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين، ومن خلاله يرى الجانب الإسرائيلي أنه يستوجب على المسلمين على مغادرة الأقصى من الساعة 07:30 حتى 11:00صباحا، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، وفترة ثالثة بعد العصر، لتخصيص هذا الوقت لليهود بحجة أنه لا صلاة للمسلمين في هذا الوقت ليتمّ السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله، كما يتمّ تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، والتي يقارب مجموع أعدادها نحو 100 يوم في السنة، إضافة إلى أيام السبت التي تخصص لليهود أي نحو خمسين يوماً بمجموع نحو 150 يوماً في السنة، كما يحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية.

أما التقسيم المكاني فيعني تخصيص أماكن بعينها في المسجد الأقصى لكلٍ من الطرفين، إذ يهدف إلى تخصيص أجزاء ومساحات من المسجد الأقصى يقتطعها الكيان الإسرائيلي ليحوّلوها لكنائس يهودية لأداء صلواتهم فيها، وقام الاحتلال خلال الفترات السابقة بتحديد طرق ومسارات خاصة لهم للتمهيد للتقسيم المكاني، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للمسجد الأقصى أما الأماكن المسقوفة مثل مُصلى قبة الصخرة والمُصلى المرواني فتكون للمسلمين، ويشمل هذا التقسيم مخططات لبناء الكنيس اليهودي والهيكل، فلم تعد تخفى تلك المطامع، بل بات التصريح بها أمراً عادياً وحقاً مشروعاً كما يرى الجانب الإسرائيلي.

تعليق الحفر

طالبت تقارير عدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتعليق عمليات الحفر قرب المسجد الأقصى، كما دعت التقارير إلى تعليق مشاريع حفر عدة ووضع خطة عمل جديدة بالتشاور مع السلطات الأردنية وهيئة الوقف الإسلامي التي تشرف على الحرم القدسي وكل المواقع الإسلامية في القدس».

وبحسب تقارير فإن الأخطر من عمليات الحفر أسفل الأرض هو ما يتم الترويج له وتنفيذه فوق سطح الأرض، فتحاول قوات الاحتلال ربط القضايا التاريخية بمزاعم دينية عن هيكل لم تكشف جميع الحفريات التي قاموا بها على مدى عقود عن وجوده أو ما يدل على وجوده، علماً أن جميع الحفريات كشفت فقط عن آثار إسلامية ورومانية وبيزنطية»، وتقوم الجمعيات الاستيطانية المتطرفة بدور كبير، حيث تشرف جمعية «ألعاد» الاستيطانية المتطرّفة على كامل المنطقة الممتدة جنوب المسجد الأقصى بما فيها بلدة سلوان، حيث تتخذ من حي واد حلوة في البلدة مركزاً لتنفيذ مخططات تهويد ضخمة أشهرها مشروع «كيدم» الاستيطاني، حيث سيقام هناك بناء ضخم من ستة طبقات يتصل بمسارات إلى البلدة القديمة، خصوصاً ساحة البراق والمسجد الأقصى وإلى ما يسمى بـ«الحي اليهودي» داخل أسوار البلدة القديمة كما تدير «ألعاد» شبكة من المرشدين السياحيين اليهود الذين يروّجون للرواية التوراتية بخصوص هيكلهم المزعوم، فيما تتولّى أكشاك خاصة تابعة لهذه الجمعية و«جمعية الهيكل» توزيع وبيع ملصقات متوسطة الحجم تظهر الهيكل المزعوم وقد أقيم على أنقاض المسجد الأقصى.

حنا عيسى: القدس أرض محتلة

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى إن هناك سلسلة من قرارات مجلس الآمن الدولي تؤكد أن القدس أرض محتلة وتحذر من تغيير معالم هذه المدينة، لذا الوضع في القدس غير مقترن بأي أحداث سياسية أو مواقف دول وذكر أن هناك سلسلة من قرارات مجلس الأمن، وبالتالي الموضوع ليس مرتبطاً بتصريح سياسي أو موقف أي دولة من الدول.

ولفت الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى أن المدينة المقدسة من الناحية القانونية هي أرض محتلة، ولكن من الناحية السياسية قد تنتهز سلطات الاحتلال فترات الهدوء الفلسطيني لتكثيف نشاطاتها التي ترمي إلى تهويد المدينة المقدسة وتكثيف نشاطات الحفر تحت الحرم القدسي الشريف وهذا ما تفعله الآن، تكثف سياستها لمزيد من التهويد والاستيلاء على الأرض وليس على صعيد القدس فحسب، فمثلاً هناك قرارات بضم كتل استيطانية جديدة ليس في القدس فحسب، ولكن في الضفة الغربية، وبالتالي من الناحية القانونية وضع القدس لم يتغير لأنه حتى القدس الغربية كانت بحسب قرار التقسيم بترتيب قانوني معين وليس هناك في المجتمع الدولي أو قرارات مجلس الآمن الدولي اسمه قدس شرقية وغربية تغير وكان آخرها قرار 2334 عام 2016، ولكن تذكر القدس فقط لأن قرار التقسيم تحدث عن القدس كوحدة واحدة وفيها ترتيب معين ووضع قانوني معين وحكم بمواصفات معينة وبالتالي السياسيون فقط هم من يقولون قدس شرقية وقدس غربية، وهناك مجموعة من قرارات مجلس الآمن الدولي بداية من 28 يونيو 1967، بعد ثلاث أسابيع من حدوث احتلال عام 67، وصدر أول قرار لمجلس الأمن الدولي وهو القرار رقم 252 بهذا الخصوص، وتلاه مجموعة من القرارات التي أكدت جميعها بحظر تغيير معالم القدس وبأنها أرض محتلة ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف كافة نشاطاتها الاستيطانية .

وشدد د. حنا عيسى على أن الوضع القانوني للقدس ثابت فهناك عشرة قرارات متعلقة بالقدس لا تتأثر بالتغيرات السياسية، ولكن تظل المشكلة في انتهاز قوات الاحتلال فرص فترات الهدوء السياسي لتكثيف التهويد وأعمال الحفر، وقال إنه في الوقت الحاضر لن تتوقف أعمال حفر، فالسلطات الإسرائيلية تعتقد الآن أن الجو مناسب لتكثيف سياساتها وأنشطتها على كافة الأصعدة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي مثل هذه النشاطات الحفر في منطقة الحرم القدسي وهم يركزون الآن على زيادة النشاط الاستيطاني أيضاً. وأدان عيسى تقصير المجتمع الدولي حول أنشطة الاستيطان، فحتى الآن ليس هناك رادع حازم لأنشطة الاستيطان الإسرائيلي وهناك نوع من العزلة السياسية ولا يتوقف استئناف الحفر تحت المسجد الأقصى. وقال إنه بعد تركيب البوابات الإلكترونية للقدس أصبح الأمر حساساً جداً، فلا يريدون أن يثيروا الأزمات وقد يكون تفكيرهم أن التوقيت الآن هو غير جيد لفتح هذا الملف أو هذا الجزء، بينما هو توقيت مناسب لجزئيات أخرى.

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خليل التفكجي: التهويد منظم

من ناحيته، قال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، إن إسرائيل تريد ليّ تاريخ القدس ليتطابق مع الأسطورة اليهودية، فهم يقيمون قدس سفلى فاليوم الأصوات الصهيونية التي تتحدث عن القدس تقول «إن القدس السفلى ستسير فيها لن ترى فيها ضوء الشمس ولا ترى فيها عربياً واحداً» كما يتصورون، فإذا ما حدث أي عمل سياسي فما فوق الأرض للمسلمين والعرب وما تحت الأرض « لنا».

ففي فترة كامب ديفيد عام 99 كانوا يتحدثون عما تحت الأرض وما فوق الأرض، هم بروايتهم كل هذه الأرض تعود إلى فترات يهودية سابقة، وبالتالي ما فوق الأرض تعود إلى فترة متقدمة مملوكية، تركية عثمانية سابقة، بينما ما تحت الأرض يحاولون بشتى الطرق إثبات إنه ينتمي لفترة الهيكل الأول أو الهيكل الثاني وبالتالي مقصدهم أنهم هم الأصل وأن دولة القدس تاريخياً كانوا موجودين قبل العرب في هذا المكان.

وأشار التفكجي إلى أن الأنفاق ليست أنفاقاً، فمدينة القدس مكونة من أربع تلال وبينهما أودية، وبالتالي في فترات سابقة كان عند تدمير المدينة تبنى مرة أخرى على القديم، وبالتالي هذه الأنفاق ما هي إلا ممرات مائية ردمت واليوم يتم ترميمها، لتصبح ممرات ليسير فيها السائح تحت الأرض، ولكنها ليست أنفاقا فهي قنوات مائية سابقة، ورأى أنه بالنسبة للحفريات حول المسجد الأقصى المستمرة بناء على رؤية إسرائيلية أن مدينة داوود كانت هنا منذ آلاف السنين. على هذا الأساس الحفريات التي تم حفرها سواء في الوقت السابق أو الوقت الحالي مستمرة بإقامة القدس السفلى لعل وعسى أن يجدوا أي أثر يتفق مع الرواية اليهودية. وحتى هذه اللحظة ومنذ عام 67 لم يجدوا أي شيء من رواية داوود حتى الأثريين الإسرائيليين انسحبوا ولم يستطيعوا الكذب بأن هناك آثار، وبالتالي كل المزاعم المتعلقة بأن هناك تحت هذه الأرض كانت هناك دولة يهودية منذ أكثر من أربعة آلاف عام ما ينسف مزاعمهم لأن القدس تم تدميرها أكثر من 18 مرة. وهو يحاول إقناع العالم بروايته، فالقوي هو الذي يكتب التاريخ، وإسرائيل تعمل وفق لبرنامج فهي دولة منظمة تسير في برنامج التهويد والبرنامج قد يزيد أو يقل حسب رئيس الوزراء و برنامجه، فهناك استمرار لبرنامج إسرائيل الذي وضعته عام 1994 لإسرائيل عام 2020 وكيف ستصبح.

وقال التفكجي : «إنه على الجانب الآخر ليس لدى الفلسطينيين برامج، كيف يمكن إيقاف إجراءات تهويد القدس وليس هناك برنامج عربي أو إسلامي. البرنامج الإسرائيلي يستمد قوته من الولايات المتحدة الأميركية، فعملية عرقلة هذا المشروع تحتاج إلى استراتيجية ونحن العرب لا نمتلك واحدة، ولا حتى فرملة هذا المشروع، وأكد التفكجي أنه ليس هناك أي برنامج أو استراتيجية لوقف برنامجهم وليس هناك برنامج حماية للعاصمة، كيف نوقف عملية التهويد في الإسكان، والطرقات وفي غيرها من التغييرات.

في المقابل البرنامج الإسرائيلي يتضمن برنامج القدس عام 2020، والقدس عام 2050، فهم لا يتوقفون عن العمل بنظام شديد وبتخطيط منظم، ولكن ليس لدينا برنامج لوقف الزحف ولو استطعنا وضع برنامج في هذه الفترة القصيرة على الأقل سنقول إننا استطعنا نبطئ عملية التهويد لسنوات أطول وليس لسنوات أقل وهذا أقصى ما نستطيع عمله.

شعث لـ «الاتحاد»: تهويد الأقصى انتهاك للقانون الدولي

كشف نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية لـ«الاتحاد»، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة في عمل كل ما قامت به الحكومات الإسرائيلية منذ احتلال القدس في يونيو 1967، حيث بدؤوا التنقيب والحفر حول المسجد الأقصى، ثم أسفل المسجد ثم أقاموا نفقاً تحت الأرض، وأقاموا الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وتابع: الحكومة الإسرائيلية تريد تغيير كافة معالم القدس كلياً وإلغاء كل ما يتصل بالتاريخ العربي الإسلامي لتعطي هوية جديدة للقدس تصبغها بصبغتها، وشدد أن أحد الأخطار التي أفلحت الآن وظهرت في بؤرة التركيز هو عزل المسجد الأقصى وبدء الاقتحامات اليومية للجيش الإسرائيلي والكنيسي وبعض الوزراء والمتطرفين الصهاينة ودعواتهم الصريحة لهدم المسجد بإقامة الكنيس الذين يدعون إقامته في العام سبعين ميلادية على يد الحاكم الروماني في ذلك الوقت.

وأضاف :«نواجه هذه التحديات من خلال مسارين، المسار الأول هو المواجهة البشرية ضد هذه المخططات الإسرائيلية، ضد الاقتحامات التي تتم في ساحات المسجد الأقصى ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني لنفشل أي محاولة للجانب الإسرائيلي بأن يصل إلى مرحلة تدمير المسجد الأقصى لبناء الكنيس اليهودي أو المعبد أو الهيكل مكانه.

أما المسار الثاني هو التحرك على المستويين العربي الإسلامي والدولي، من منطلق احترام العرب والمسلمين للقدس والأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين وجزء من العقيدة الإسلامية.

وعلى الصعيد الدولي هو انتهاك للقانون الدولي الذي ينص على أن القدس والأماكن المقدسة هي أراضي محتلة منذ عام 1967، يمنع القوة القائمة للاحتلال تغيير المعالم التي وقعت تحت احتلالها، وعلى ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تحمي القدس من اليونيسكو إلى مجلس الأمن الدولي كتراث عربي إسلامي ومسيحي ولا للإسرائيليين أي دور أو حق في هذه الأرض.

وأكد شعث أن الخطر ليس فقط جراء الحفر الإسرائيلي، ولكن جراء القرار الإسرائيلي لنشر إسرائيل حول العالم أنه ليس هناك ما يسمى بالمسجد الأقصى ولا قبة الصخرة، ولكن هناك الهيكل اليهودي وهو الخطر الأكبر على الأقصى، وقد يحدث تدخل بشري لهدمه.. من هنا نرفع المسألة لكل عربي ومسلم، أن حقوقنا الدينية هي جزء من عقيدتنا الإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني.

رئيس قسم المخطوطات والتراث في «الأقصى»: تشـققات خطيرة في الجدران وتصدع مع كل حفر

حذر الدكتور جمال عمرو، رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، من سياسة الحفر المستمرة لسلطات الاحتلال، وقال في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» إن عدد الحفريات حول الأقصى قد بلغ أكثر من 56 حفرية وأن الحفر لم يتوقف في أي عام منذ بداية الاحتلال في الشطر الشرقي للقدس عام 67 وحتى الآن. فهدف الحفريات الاستراتيجي هو استهداف القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وتحته، وهي الأحداث المباشرة والأكثر دقة والأكثر حساسية وتمس المسلمين والمسيحين على وجه الخصوص.

وأشار أن الاحتلال كان يواصل الحفر ولكن بحساب فكان يخفي الأضرار التي تسبب بها الحفر من تشققات في الأقصى والعقارات الإسلامية والدمار الذي طال الحي الإسلامي وأهان كافة الآثار التاريخية.

وبحسب عمرو كانت قوات الاحتلال تتصرف بحرص وحذر شديدين خوفاً من اليونسكو التي تدين ما تفعله السلطات بالأوقاف التاريخية، ولكنهم بدؤوا مؤخراً الحفر بتغول ووحشية وأكثر وضوحاً وعلنية فأصبح الاحتلال يتدخل بشكل فاضح وواضح جداً وخطير في العقارات الإسلامية والأوقاف المسيحية وقامت سلطات الاحتلال بتوزيع مظروف به بطاقات لخمسين مشروعاً جديداً بداية من الجبل فوق الأقصى ليمتد إلي الشطر الغربي من القدس وهذا سيغير من معالم المدينة تماماً، وهناك العديد من المشاريع الأخرى، إذاً نحن أمام تغول وجرأة استثنائية. وأكد أن العقارات تخص الديانتين ومنذ العام الماضي حصل تسارع في التهويد وتغوّل وذهبوا بعيدا جداً في الإساءة النوعية للقدس وهناك تغول في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شرعنة بناء المزيد من المستوطنات، إذاً نحن أمام حالة مستنكرة من الاستيطان والتغول السافر ولا شك أنها حالة خطيرة للغاية وعلينا الانتباه لعواقبها.

وأكد عمرو أن هناك حلولاً بالتأكيد، فقد تم احتلال فلسطين 32 مرة وهذا الاحتلال هو رقم 32 وهو ليس احتلالاً مقدساً فكان هناك 31 احتلالاً قبله وسيتم الانتصار عليه سواء شاء أم أبى، فالقدس عربية مسلمة مسيحية وليست إسرائيلية وهذه هويتها مهما قال الاحتلال عنها. ورأى أن الحل الممكن هو وقفة عربية واحدة مع فلسطين بقرار واحد ورسالة واحدة، أن كل العرب والمسلمين سيدافعون عن الأقصى ولن يتنازلوا عن حقوقهم، فهذا التغول يتطلب رد فعل واضح وقوي ورادع.

وقال عن التهديدات التي تطول الأقصى إن جنود الاحتلال استطاعوا فتح أنفاق التي ترجع للعرب الكنعانيين قبل قدوم الصهاينة والحضارة الكنعانية أول حضارة إنسانية، كما وصلوا لنظام القدس المائي تحت الأرض الذي تشكله شبكة من القنوات، هبطت قوات الاحتلال لهذه القنوات تحت الأرض وتم تحويل العديد من العقارات الإسلامية لمعابد يهودية رغم أنها عقارات إسلامية خالصة، ثم تم افتتاح 11 كنيساً آخر فوق الأرض، وأشار عمرو إلى أنهم بدؤوا يتحدثون الآن بلغة دينية وليست وطنية وهذا أمر خطير لأنه لا صحة لمزاعمهم تاريخياً ودينيا. والحقيقة أن القدس عربية لكلا الديانتين المسيحية والإسلامية. فلابد أن يتم ترسيخ هذه الحقائق التاريخية.

واستعرض عمرو انتهاكات الأقصى فأشار إلى أنه لدينا الآن تشققات خطيرة على جدران الأقصى بسبب هذه الحفريات، ومشاكل في الترميم وتزداد التشققات مع أعمال الحفر، فكلما بدأت حفرية جديدة ظهر تشقق جديد على مدار 52. فالتشققات بدأت بعد عام 67 حيث قام الملك فاروق بإعادة إعمار الأقصى عام 1927 وكانت جدرانه في منتهى القوة والآن تم خلخلة أساسه وقواعده القوية بعد أعمال الحفر.

وأضاف: «مع أنهم لم يجدوا أي أثر على الإطلاق لهيكل سليمان المزعوم في ذهنهم»، بالرغم من عدم وجود الهيكل، ولكن هناك جمعيات لهذا الهيكل وعددهم 28 منظمة إرهابية لا تختلف عن داعش في خطورتها تدفع البشرية دفعاً نحو أزمة جديدة، وهذه الجمعيات تؤمن أن الأقصى نفسه هيكل وأن اليهود يجب أن يستردوه من المسلمين.

التوسع أسفل الأقصى

يجري العمل على قدم وساق منذ عام 1967 على مخطط إنشاء مدينة «القدس السفلى» الذي يتضمن تهويد الأماكن والمباني الموجودة تحت الأرض، من أجل تثبيت الرواية الإسرائيلية للمكان، حيث توسعت الحفارات الإسرائيلية أسفل المدينة المقدسة بصورة متسارعة شمالاً وجنوباً نحو الضفة الغربية.

وشهد العقدان الأخيران توسعاً باتجاه الأسفل عبر الأنفاق والقاعات والمغارات. يحدث هذا على يد عمال يهود يدخلون بشكل يومي إلى منازل الفلسطينيين ويعبرون إلى الأسفل دون أن يعرف أصحاب المدينة الأصليون ماذا يفعل هؤلاء بالأسفل. وتجري عملية التهويد للمناطق الإسلامية ليس فوق الأرض فقط، بل حتى تحت الأرض، بإشراف الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الصهيونية المتطرفة.

لا وجود للهيكل المزعوم

أساتذة أكاديميون كبار في الجامعات الإسرائيلية شاركوا في بداية أعمال الحفر ومنحوا قوات الاحتلال دعمهم وتسهيلاتهم وإمكانيات كبيرة لعمليات الحفر، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يوجد أثر لـ«الهيكل المزعوم»، واعترفوا بأنهم محبطون وأن الهيكل ما هو إلا أسطورة وأنه لا يوجد أثر له وقالوا حرفياً «لا يوجد لنا آثار على هذه الأرض»، ومن الآن فصاعداً كل ما يتم التحدث عنه هو أكاذيب.

وكتب أحدهم كتاب «إسرائيل المصطنعة»، وفند فيه هذه الأكاذيب، وقال أكاديميون آخرون في جامعة حيفا بعد أن أشرفوا على الحفريات تحت الأقصى في الجنوب الغربي :«من الآن فصاعداً لا يوجد أثر للهيكل على وجه الأرض على الإطلاق».

تغول على القرارات الأممية

حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى بحسب قرارات اليونيسكو، وبالإجماع يعود الحائط للمسلمين منذ عام 1930 عندما أقرت لجنة أممية من عصبة الأمم بأن هذا الحائط ينسب للعالم الإسلامي ويعود للمسلمين، وبالتالي لا يجوز التنازل عنه، وكل ما تفعله قوات الاحتلال من إجراءات قمعية داخل المسجد والصلاة عند الحائط واستيلائها على القصور الأموية واستمرار تشييد متحف الهيكل يعد تغولاً فاضحاً على قرارات الأمم المتحدة واليونيسكو.