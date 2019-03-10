لقاء بين كرامي وريفي بعيداً من الإعلام

استقبل النائب فيصل كرامي في منزله في طرابلس اللواء أشرف ريفي، بطلب من الأخير بعيداً من الإعلام، بحسب معلومات الجديد.

واتسمت الزياره بالوديه وقد كانت طرابلس على رأس اولويات اللقاء.