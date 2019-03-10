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لقاء بين كرامي وريفي بعيداً من الإعلام

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لقاء بين كرامي وريفي بعيداً من الإعلام

استقبل النائب فيصل كرامي في منزله في طرابلس اللواء أشرف ريفي، بطلب من الأخير بعيداً من الإعلام، بحسب معلومات الجديد.

واتسمت الزياره بالوديه وقد كانت طرابلس على رأس اولويات اللقاء.

المصدر: الجديد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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