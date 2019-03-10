مغربيات في قبضة الأكراد

في الوقت الذي تتحرك فيه بعض الدول الأوروبية للتأكد من هوية مواطناتها اللواتي كن ينتمين إلى صفوف تنظيم داعش، وأصبحن أسيرات لدى القوات الكردية التي خاضت المعركة الأخيرة ضد التنظيم، يستمر الصمت حول العدد الحقيقي للمغربيات اللواتي يوجدن ضمن هؤلاء الأسيرات.

وحملت تسجيلات صوتية، جرى تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي أخيرا، نداءات مسجلة بأصوات نسائية وبلهجة مغربية، تدعو إلى «تحريرهن» من أيدي الأكراد. ويتضمن تسجيل متداول، اطلعت عليه «أخبار اليوم»، حديثا بصوت نسائي ولهجة مغربية تدعي صاحبته أنها من بين أسيرات الأكراد، وتدعو «إخوانها» إلى التحرك من أجل تحريرهن، ولا تبدي أي رغبة في تدخل السلطات المغربية لإرجاعها إلى المغرب.