«التحالف»: سقوط 200 قتيل من الحوثيين في عمليات نوعية باليمن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن قيامه بضربات جوية نوعية لحماية اليمنيين بمديرية “كشر” تستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 200 من الميليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد وجبل طل ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادت القادمة من عمران.

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