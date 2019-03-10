شكرا لقرائتكم خبر عن «غراندي» يكشف عن نتائج زيارته لسوريا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي، أمس، عن نتائج زيارته إلى بعض المناطق في سوريا.

وقال غراندي، في مؤتمر صحفي في مقر المفوضية ببيروت، إن زيارته هي الرابعة الى سوريا، وأن هذه الزيارات تدل على ما تمثله قضية اللاجئين السوريين من أهمية لدى الامم المتحدة.

وأعرب خلال زيارته إلى سوريا عن قلقه من الوضع في إدلب ومن سقوط وقف إطلاق النار فيها, ودعا إلى التوصل الى حل سلمي تجنبًا لأي نزوح جديد للمدنيين.

وأشار إلى وجود أزمة نزوح جديدة في منطقة الباغوز, معتبرا أن هناك هروبًا للعوائل مما يشكل أزمة إنسانية جديدة، بالإضافة إلى مخيم الركبان للاجئين على الحدود العراقية السورية الأردنية، حيث أن عددًا كبيرًا من النازحين في تلك المنطقة يودون العودة الى سوريا, مؤكدًا أن الأمور الإنسانية تواجه بصعوبات سياسية.

ورأى غراندي أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين خصوصًا بعد 8 سنوات من الحرب في سوريا ولاسيما بعد فقدان الكثير منهم لأوراقهم الثبوتية أو أوراق ممتلكاتهم بسبب الحرب، بالإضافة إلى الدمار في المباني والمنازل ودمار المدارس والبنى التحتية وتأمين المياه خصوصا في حمص وريف حماه".