شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات الميليشيات بـ«الحديدة» مستمرة.. والتحالف يواصل دعم «حجور» والان نبدء بالتفاصيل

فيما نفذ التحالف العربي بقيادة المملكة إنزالا ثامنا ناجحا لمساندة ودعم قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة في معركتها ضد الحوثيين، أفادت القوات المشتركة، بارتكاب الميليشيات الانقلابية 65 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة، نجم عنها وفاة مدني وإصابة 12 آخرين.

وغداة تعثر إعادة نشر متبادل للقوات من موانئ الحديدة، بدءا بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بسبب تعنت الميليشيات ومواصلة تعزيز قواتها مع محاولتها التسلل لمربعات القوات الشرعية، تجددت المعارك العنيفة السبت، بين الجيش والمقاومة اليمنية والانقلابيين في أحياء الحديدة.

» قذائف الحوثي

ووزع الإعلام العسكري للمقاومة، فجر أمس، صورا أولية لحريق هائل اندلع في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي جراء استهدافه بقذائف أطلقتها الميليشيات الحوثية.

يأتي ذلك في إطار تصعيد عسكري جديد من قبل الميليشيات خرقا لوقف إطلاق النار بدأ مع الساعات الأولى من فجر السبت بتنفيذ أكبر محاولة تسلل داخل الحديدة، والمتزامن مع رفضها الانسحاب من المدينة وموانئها تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

ودارت أعنف المواجهات القتالية عند الضواحي الشرقية والجنوبية للمدينة، وفي مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

Advertisements

وأفادت مصادر عسكرية وسكان محليون باندلاع اشتباكات وقصف مدفعي وصاروخي متبادل عند الأحياء الشرقية والجنوبية الغربية للمدينة، في وقت أعلنت فيه الشرعية تصديها لهجوم مباغت شنه الحوثيون نحو مواقعها في محيط مدينة الحديدة وأنحاء متفرقة من المحافظة.

» تقدم صعدة

في الأثناء، استمرت المعارك على ضراوتها شمال البلاد وجبهات القتال الداخلية في محافظات حجة، وتعز، ومأرب والجوف، ومحيط العاصمة صنعاء.

وفي محيط معقل المدعو عبدالملك الحوثي، أكد محافظ صعدة اللواء هادي الوائلي أن الجيش الوطني أصبح على بعد أقل من 30 كيلو مترا من مركز المحافظة.

ووفقا لما نقله «سبتمبر نت»، قال اللواء طرشان: إن الجيش اليمني حقق تقدما واسعا في جبهة الصفراء بعد معارك عنيفة مع عناصر الحوثي الانقلابية مكنته من الاقتراب أكثر من مركز المحافظة الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران.

وتشهد ثماني مديريات من صعدة معارك عنيفة مع الحوثيين حقق خلالها الجيش اليمني تقدما كبيرا في طريقه لتحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية.