شكرا لقرائتكم خبر عن حنون: أطراف تستغل احتجاجات الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت حنون عن وجود أطراف تحاول التفاوض مع الهيئة العسكرية من أجل تقاسم السلطة، مشيرة: نحن مع أنصار رحيل النظام وليس مع من يريد إنقاذ النظام، هناك من يتحرك لذلك.
وقالت حنون، في الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر حزبها، بعد أن هاجمها المحتجون: حزب العمال لا يتلقى دروسا في النضال لأنه كان موجودا ويناضل ضد الحزب الواحد.
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