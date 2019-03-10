شكرا لقرائتكم خبر عن حنون: أطراف تستغل احتجاجات الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

اتهمت رئيسة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، ما وصفته ببعض الأطراف، دون أن تشير إليها مباشرة، بمحاولة ركوب موجة الحراك وتسييره لصالحها، بقولها: إن هناك من يريد تحويل مسار الثورة، وأضافت: فات الأوان لإنقاذ النظام بالإصلاحات منذ سنة 2012.

وكشفت حنون عن وجود أطراف تحاول التفاوض مع الهيئة العسكرية من أجل تقاسم السلطة، مشيرة: نحن مع أنصار رحيل النظام وليس مع من يريد إنقاذ النظام، هناك من يتحرك لذلك.

وقالت حنون، في الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر حزبها، بعد أن هاجمها المحتجون: حزب العمال لا يتلقى دروسا في النضال لأنه كان موجودا ويناضل ضد الحزب الواحد.