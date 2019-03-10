بإسناد التحالف.. مقتل أكثر من 200 حوثي في ضربات نوعية وعمليات بـ"حجة"

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، مقتل أكثر من 200 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بإسناد من قوات التحالف في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأوضح التحالف، في بيان، أنه تم تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد المليشيا في كشر، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.





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وأكد التحالف أن "الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية اليمنيين"، مشيرا إلى أن "الضربات الجوية ركزت أهدافها في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الإمدادات القادمة من عمران لقطع طرق الإمداد والمقاتلين عن المليشيا الحوثية".

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت من جرائمها ضد سكان بلدة "حجور" في محافظة حجة اليمنية، حيث تعرض سكان المنطقة الواقعة في الشمال الغربي لليمن، خلال الأيام الماضية، لأبشع عمليات القمع والإرهاب على يد المليشيا المدعومة من إيران.

وجاء التصعيد الإرهابي الحوثي في مناطق القبائل بمديرية "كشر" من خلال تنفيذ عمليات اختطاف وتفجير المنازل والممتلكات، وتنفيذ جرائم إعدام خارج القانون في منطقة "العبيسة"، واستهداف تفجير صهاريج المياه الخاصة بالمدنيين.

وقوبلت الجرائم الحوثية بتنديد حقوقي واسع، واعتبر ائتلاف منظمات المجتمع المدني في محافظة حجة ما ترتكبه المليشيا الحوثية من أفعال ترقى إلى جرائم حرب، فيما شبه وزير الإعلام بالحكومة الشرعية معمر الإرياني الجرائم الحوثية بحق أبناء حجور بأنها تشبه جرائم تنظيم داعش بحق الإيزيديين في العراق.