الان تتابع التحالف: أكثر من 200 قتيل من ميليشيات الحوثي في عمليات كشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن أكثر من 200 قتيل من مليشيات الحوثي سقطوا في عمليات كشير.
وأضاف بيان التحالف أن الضربات الجوية النوعية تستهدف مليشيا الحوثي بمديرية كشر لحماية المواطنين اليمنيين، وركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات.
وتابع أن الضربات ركزت على جبل طل ومركز المديرية والإمدادات القادمة من عمران.
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