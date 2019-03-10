شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الملتقى الإعلامى العربى للشباب الثامن يختتم جلساته لليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس السبت، فعاليات الملتقى الإعلامي العربي للشباب، في دورته الثامنة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمشاركة علي الرميحي وزير الإعلام البحريني، وبدرالدين علالي الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب والمفكرين ورؤساء تحرير الصحف العربية، ومجموعة من أبرز الإعلاميين والفنانين، الذين يحرصون على مشاركة الشباب والتحاور معهم في مختلف شؤون الإعلام ، وعدد من طلاب الإعلام فى الجامعات العربية المختلفة.

وقال ماضي الخميس، الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي خلال كلمته بالافتتاح: يسعدني أن أرحب بكم اليوم الطلبة والطالبات بأقسام الإعلام، مضيفا أن الهدف في هذا اللقاء العربي الكبير هم طلاب كلية الإعلام، وهم الذين من أجلهم قبلت جامعة الدول العربية استضافتنا ومن أجلهم جاء الإعلاميين من كل مكان لانعقاذ الملتقى الإعلامي العربي للشباب الثامن.

وووجه الخميس، جزيل الشكر، إلى أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، لقبوله ولرعاية الملتقى الاعلامي العربي للشباب الثامن، وفرصة للطلبة ثمينة لابد عليهم أن تصوروا وتدون في سجلكم الحافل، والاستفادة من كل ما يقال من كبار الحضور.

فيما رحب بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بكل من علي الرميحي وزير الإعلام البحريني وحسن اليعقوب المنصوري، الأمين العام للمجلس الوطني، بالشارقة، بدولة الإمارات، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي، والطلبة بوجودهم بجامعة الدول العربية.

وأضاف العلالي ، أتمنى أن يحقق هذا المتلقى، نتائج طيبة من خلال المقتراحات في مجال الإعلام وللشباب، الذي يتطلع للعمل الإعلامي، من الحضور الكرام.

وأوضح العلالي، أن الإعلام العربي الأن أمام تحديات كبيرة، أبعدته في بعض الأحيان عن الموضوعية والمهنية، مشيرا العالم العربي تراجع أمام ثورة التكنولوجيا، الكل أصبح مصدر، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمرًا عير صحيح، لذا يجب التنويه عن الوسائل المتاحة لتقوية الإعلام العربي لمخاطبة الإعلام الغربي بالحقائق.

من جانبه قال علي الرميحي، وزير الإعلام البحريني، انا سعيد بتواجدي بهذا الملتقى الشبابي الكبير، الذي يقام من جامعة الدول العربية، شاكرا الامين العام للملتقى الإعلامي العربي لحرصه علي اقامه هذا الملتقي، الذي يقام كل سنة بشكل متميز، يساعد الشباب على تكوين واقع إعلامي متميز لذا المشاركين.

وأضاف الرميحي ، أن ما يميز هذا الملتقي أنه ليس إنشائي، بل يعطي فرصة للشباب بالمشاركة الفعلية عن طريق تبادل الأسئلة بين كافة الحضور، مؤكدًا شرف لي أن أكون بينكم للحديث معكم واستمع منكم وتسمتعوا لنا من اخواننا الطلبة والاكاديميين في مجال الإعلامي.

وشدد الرميحي ، على أن كل مؤسسة الحكومية الإعلامية، تحتاج إلى التخصص، حتي يصبح، إعلامنا إجابي، ولكن من الممكن في خلال دقيقة واحدة انتشار عدد كبير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن دون وعي وتخصص، موضحًا عملية التأثير تحتاج كثير من الدراسة وكثير من الوعي نحن بحاجة إلى إعلامي مثقف، هو الذي يعي ما يدور حوله.

بينما قال، حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام بالشارقة، إنه في يوم من الأيام كان إعلامنا العربية، بسيط موجه لإعلام محدد، مقتصر على توعية عامة واطفال لا يوجد للشباب، لذا لأبد أن نخصص برامج للشباب إكاديميين وإعلاميين لمناقشة قضايا الشباب.

وختم المنصوري تصريحاته قائلاً: لا يخفى عليكم عندما نقول ان الإعلام العربي فقد المصدقية التي تؤدي بنا للحقيقة، ومن ضمن هذه الأسباب من ينادي بحرية الإعلام المطلق، ومصطلح الإعلام المطلق هو حر لا به حدود ولا ضوابط ولا اخلاق.

ومن جانبها، قالت نسيمة شريط مديرة إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية: "الجامعة تتبني مشاريع في كل المجالات مثل الصحة والطفولة والمرأة وتحاول أن تنفذ هذه المشروعات على المستوى الشعبي للدول العربية، وإن لم تصل هذه المشروعات إلى الشعوب فليس من ذنب الجامعة العربية".

ومن جانبه أضاف د.صبحي عسلية مستشار تحرير جريدة الأهرام: لدينا كثير من السياسيين بالممارسة، مشيرا اختلاف السياسة عن الإعلام، مؤكدا على ضرورة دراسة الإعلام قبل الانخراط بالمهنة.

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ومن جانبها قالت شافكي المنيري مذيعة ومقدمة برامج: لابد أن نحدد خلال هذه الجلسة العلاقة بين الاعلام والاعلان وكم خرب الإعلان الإعلام، ويجب أن نهتم بعقل الشاب، مشيرة إلى سعادتها بتولي الرئيس السيسي لمؤتمرات للشباب، مؤكدة أن الشباب لا يتابعون الاعلام العام والخاص فالشباب يتلقى المادة الإعلامية من خلال اليوتيوب.

الجدير بالذكر هيئة الملتقى الإعلامي العربي قامت بعمل مسابقة بين شباب ، وكانت الجوائز عبارة عن طرح 20 سؤال على طلاب كليات الإعلام الحاضرين وكانت الجوائز عبارة عن أجهزة تابليت بالإضافة إلى جوائز منحة تدريبية مجانية مقدمة من أكاديمية الإعلام المتكامل متخصصة في الدورات التأهيلية لشباب الإعلاميين.