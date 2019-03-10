الانباء: استياء أميركي من تجاهل الرئيس عون لتهديد حزب الله الدائم لبنية الدولة

تترقب أوساط رسمية عبر صحيفة "الانباء" الكويتية "وصول وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى "استياء أميركي من الموقف اللبناني الرسمي، وعلى وجه الخصوص موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يتماهى مع موقف "حزب الله" ويقدم تبريرات غير مقنعة حيال الحزب تحتضنه وتتبنى توجهاته وتتجاهل حقيقة تعاظم قوته وتهديده الدائم لبنية الدولة اللبنانية".

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