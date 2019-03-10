أكد نائب رئيس البرلمان البلغاري "فسلين مارشكي" خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أن "مساعي بعض البلدان الرامية لتقويض العلاقات مع ايران ستؤول الى الفشل"، مشيراً الى "علاقات الصداقة بين طهران وصوفيا".
وشدّد مارشكي على أن "بلدان العالم ينبغي أن تعمل على توطيد العلاقات فيما بينها دون الاهتمام بالتدخلات الاجنبية"، منوهاً إلى أن "بلغاريا لاتسعى لتوطيد علاقاتها في المجالات السياسية والثقافية مع ايران فحسب بل تريد أيضا توطيد علاقاتها الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بلغاري يؤكد ان مساعي بعض البلدان بتقويض العلاقات مع ايران ستفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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