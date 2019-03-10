الحكومة اليمنية توثق مقتل 500 امرأة بنيران حوثية منذ الانقلاب

وثقت الحكومة اليمنية مقتل 500 امرأة بنيران مليشيا الحوثي منذ انقلابها في 21 من سبتمبر/أيلول لعام 2014.

وتسببت حرب المليشيا، حسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال، في إصابة 1950 بإصابات متنوعة، و3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، وحالة إخفاء قسري.

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وأوضحت الوزيرة الكمال، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المليشيا اعتقلت 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في 6 أكتوبر 2018م عقب خروجهن بمظاهرات، تنديداً بسياسات المليشيا التجويعية على سكان المحافظات، فيما تعرضت 3 نساء للضرب والاعتداء، مما أدى إلى إصابتهن بجروح بالغة في الفترة نفسها.

وخلال العام المنصرم 2017 رصدت الحكومة اليمنية مقتل 120 امرأة و115 إصابة، منهن 13 إصابة مباشرة بالألغام.

وناشدت الوزيرة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي لمبادرات السلام في اليمن بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء هذه المليشيا وجرائمها ضد المرأة بشكل خاص واليمنيين عامة.