شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن يوجه التحية لشهداء الجيش.. ويؤكد: ستظل سيرتهم خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحية قلبية لأرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذي انتقلت لبارئها في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته، قائلا: "ستظل سيرتهم حية فى وجدان المصريين جميعا تخليدا لذكراهم وعرفانا بالجميل".

وقال رشاد، في تصريحات له اليوم السبت، إنه لا يمكن أن ننسى في هذا اليوم أن نوجه التحية لرجال وجنود القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة؛ في تفانيهم وبذلهم أغلى ما يملكون دفاعا عن استقرار الوطن وأهله ضد جماعات الشر والظلام، لافتا إلى أن القوات المسلحة كانت ولا تزال حائط الصد المنيع ضد محاولات النيل من الوطن.

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وأشار إلى أن هذه الذكرى الذي تم الاحتفال بها للمرة الأولى عام 1969 تحمل في طياتها الكثير من المعاني الوطنية وأن مصر لم ولن تنسى رجالها، مشيرا إلى أن بطل هذه الذكرى وهو رئيس أركان حرب الجيش عبد المنعم رياض، رسخ بمسيرته وتقديم روحه فداء للوطن عقيدة كل رجال القوات المسلحة بإيمانهم بالعرفان لهذا الوطن واستمرارا للقيادات الأوائل الذين تحملوا عناء حماية بلدهم أمام أطماع القوات المستعمرة.

وأوضح رئيس مستقبل وطن، أن مصر 100 مليون مواطن هم على أتم الاستعداد للدفاع عن وطنهم، وسيظل الشعب المصري خلف قياداته داعما لها فى مسيرتها الوطنية، ويواجه أي محاولة من شأنها زعزعة ثقته فى قدرتها على اجتثاث الإرهاب من جذوره".

ولفت إلى أن هذه الذكرى تحل اليوم على مصر وهي تخوض حرب شرسة لا تقل عما واجهته إبان الاستعمار، وهي الحرب على الإرهاب، ما سيعطي المصريين دفعة قوية للاستمرار في التصدي لهذه الجماعات الخبيثة.