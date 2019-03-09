شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" تستقبل غدا سفير موريتانيا لبحث تعزيز التوجه المصرى بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا الأحد، ودادى ولد سيدى هيبه، سفير دولة موريتانيا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويأتى الاجتماع، استكمالًا لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.

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كما تعقد اللجنة اجتماعًا غدًا – حسب جدول أعمالها، بحضور السفير ابوبكر الحفنى - مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وذلك لاستكمال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الأفريقي.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيره الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.