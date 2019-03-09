شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الشهيد.. المصريين الأحرار: مصر بلد الشهداء.. وستظل صامدة أمام العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن يوم الشهيد يتذكر فيه كل بيت مصرى شهيدا راح فداء لتراب هذا الوطن، مؤكدا أن مصر بلد الشهداء مازالت عتية وصامدة فى وجه العدو بكافة أشكاله وأنيابه.

ووجه رئيس الحزب فى بيان له، تحياته وتقديره لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهد لحماية هذا الوطن الغالي.

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وأكد "خليل" أن أرواح الشهداء عالية فوق سماء هذا البلد، فمن له شهيد له تاج فوق رأسه وفوق رؤوسنا جميعا.

يذكر أنه فى 9 مارس من كل عام، تحتفل البلاد بيوم الشهيد المصرى، الذى يتوافق مع ذكرى وفاة القائد العسكرى المصرى الفريق أول عبد المنعم رياض، على الجبهة المصرية مع العدو الصهيونى، بعدما خاض مع رجاله من أبناء القوات المسلحة، معركة بطولية أمام عناصر الكيان الصهيونى، ليرحل البطل وتبقى القدوة.