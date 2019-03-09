التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوي تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية تجريبى لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالى تحقيقا للعدالة، حتى لا يكون مجموع الثانوية التراكمية منقسم على عامين للدفعة الحالية وعلى ثلاث سنوات لباقى الدفعات، وهو ما عملت عليه الوزارة منذ البداية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانين التجريبيين الأول والذى عقد فى يناير والثانى والذى يعقد فى 24 مارس الجارى لطلاب الصف الأول الثانوى بدون درجات ولكن بدرجات لن تضاف للمجموع لامتحانى مايو ويونيو ويتم احتساب...