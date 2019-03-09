جهانغيري: استقرار البلاد ثمرة إنجازات القوات المسلحة ووزارة الدفاع

أكّد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أنّ "استقرار البلاد ثمرة إنجازات ونشاطات القوات المسلحة ووزارة الدفاع"، مركّزًا على أنّ "إيران تتمتّع بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المتأزّمة".

ولفت خلال مراسم تدشين المجمع الصناعي والتعديني التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة بوزارة الدفاع، إلى "الوضع المستمر والآمن للبلاد في منطقة الشرق الأوسط المتأزمة"، موضحًا أنّ "الصديق والعدو يعترفان بأنّ إيران اليوم من مراكز الاستقرار في المنطقة، ويدركان بأنّ إيران من المؤكّد تشكّل جزءًا من حلّ المشكلات في المنطقة".

كما أشاد جهانغيري بـ"تألق وزارة الدفاع في الموضوع الصاروخي وتلبية احتياجات القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه القدرات أدّت اليوم إلى أن نكون رائدين في مجال التقنيات الحديثة".