ظريف: واشنطن أرادت تشكيل حكومة عراقية منافسة لإيران

لفت وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى ان "الولايات المتحدة أرادت تشكيل حكومة منافسة لإيران في العراق بعد سقوط نظام البعث بقيادة صدام حسين"، موضحاً أن "الولايات المتحدة كان هدفها تشكيل خطر على إيران من خلال تأسيس حكومة منافسة لها في العراق"، مشيرا إلى أن "إيران تتعاون مع العراق اليوم لمحاربة المنظمات التكفيرية والراديكالية".

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