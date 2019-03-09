شعبان: المشروع التآمري لن يمر وستبقى فلسطين بوصلة النضال وعنوانه الأول

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية -سوريا- بثينة شعبان أن "شهداء سوريا وجرحاها الذين قضوا على أرضها في المعركة ضد الإرهاب وداعميه هم شهداء وجرحى فلسطين لأن استهداف سوريا هو استهداف مباشر للقضية الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "ما تعرضت له شعوب المنطقة خلال السنوات الماضية يهدف إلى إنهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي وحرف البوصلة باتجاه آخر بما يحقق مصالح العدو"، مؤكدة أن "المشروع التآمري لن يمر وستبقى فلسطين بوصلة النضال وعنوانه الأول".

وأشارت شعبان إلى أن "الإرهاب الذي ضرب سوريا والذي يضرب اليمن والعراق وليبيا منشأه العدو الصهيوني الذي كان يعالج الإرهابيين ويدعمهم"، مبينة أن "غاية الإرهاب تفتيت المنطقة وتحقيق الأهداف الصهيونية فيها".