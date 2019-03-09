أردوغان في رسالة للأكراد: عملياتنا في سوريا والعراق لحمايتكن من "مخططات الإمبرياليين"

وجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة للأكراد داخل بلاده وفي دول الجوار، أصرّ فيها على أن تركيا تنفذ عملياتها في سوريا والعراق من أجل حمايتهم من "مخططات الإمبرياليين".

وأعلن أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم أمام تجمع انتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، ان "تركيا تكافح في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات في مخططات الإمبرياليين".

واعتبر أردوغان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، "أن أنقرة أنجزت أعمالا بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الأكراد في تركيا".مشددا على أن الأمر الوحيد الذي تحتاج إليه ديار بكر هو التخلص من منظمة "حزب العمال الكردستاني".