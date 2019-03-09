وجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة للأكراد داخل بلاده وفي دول الجوار، أصرّ فيها على أن تركيا تنفذ عملياتها في سوريا والعراق من أجل حمايتهم من "مخططات الإمبرياليين".
وأعلن أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم أمام تجمع انتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، ان "تركيا تكافح في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات في مخططات الإمبرياليين".
واعتبر أردوغان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، "أن أنقرة أنجزت أعمالا بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الأكراد في تركيا".مشددا على أن الأمر الوحيد الذي تحتاج إليه ديار بكر هو التخلص من منظمة "حزب العمال الكردستاني".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان في رسالة للأكراد: عملياتنا في سوريا والعراق لحمايتكن من "مخططات الإمبرياليين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.