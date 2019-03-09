خارجية روسيا: دبلوماسي أميركي حاول نقل لغم إلى بلاده عبر مطار في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "عند المدخل إلى الجناح D التابع لمطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وخلال فحص حقائب موظف في السفارة الأمركية، رُصد جسم شبيه بقذيفة "هاون"، مبيّنةً أنّ "خبراء في المتفجّرات جرى استدعاؤهم إلى المكان، أكّدوا أنّ الجسم هو قذيفة "هاون" مزوّدة بصاعق، لكنّها لا تضمّ مواد متفجرة رغم أنّ آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة".

وذكرت في بيان، أنّ "على الفور، تمّ إبلاغ السفارة الأميركية بالحادث من قبل إدارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو. ونأمل في أن توضح لنا سلوك موظفها". وشدّد على أنّ "من غير الممكن أنّه لا يدرك، أخذًا بالاعتبار الاهتمام البالغ الّذي يجري إيلاؤه في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها لأمن وسائل النقل الجوية بعد الهجمات الإرهابية في أيلول 2001، أن نقل قذيفة هاون في الحقيبة أمر جدي للغاية. وذلك يعني أنّه أقدم على هذه الخطوة متعمّدًا".