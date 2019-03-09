فرانس برس: هجوم مسلح في وسط المكسيك يوقع 15 قتيلا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" عن النيابة العامة المحلية المكسيكية مقتل 15 شخصا على الاقل وإصابة أربعة آخرين بجروح في هجوم مسلح على ملهى ليلي في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك".

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