اعتبر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في حديث تلفزيوني أن "الانتخابات هي فسحة للتعبير عن الرأي والقناعة وهي شهادة دينية ينبغي اختيار الاكفأ لبلدنا والذي يدعم مسيرة البلد"، متوجهاً إلى أهالي طرابلس بالقول: "سارعوا ولا تتساهلوا في قضية الاقتراع".

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كانت هذه تفاصيل خبر المفتي الشعار متوجها لأهالي طرابلس: لا تتساهلو في عملية الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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