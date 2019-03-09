اعتبر القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني أن "معركة الانتخابات الفرعية في طرابلس هي معركة انمائية ومعركة سياسية أي مواجهة جيدة مع حلفاء النظام السوري و جماعة ايران في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علوش: الانتحابات الفرعية بطرابلس مواجهة جديدة مع حلفاء النظام السوري بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.