شدد المسؤول عن متابعة ملف النازحين السوريين في حزب الله نوار الساحلي أن الكلام الإيجابي عن عودة اللاجئين لسوريا من قبل مفوضية شؤون اللاجئين يجب أن يُترجم لأفعال، مشيرا الى أن العمل الجيد للمفوضية يكون بالسعي لعودة السوريين ومساعدتهم في بلدهم.
واضاف في حديث تلفزيوني: "أكثر من 90 بالمئة من المناطق في سوريا باتت آمنة ويمكن للنازحين العودة اليها تحت سلطة حكومتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي: أكثر من 90 بالمئة من المناطق السورية باتت آمنة لعودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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