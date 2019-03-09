أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في حديث تلفزيوني عن "البدء بالتحضير للانتخابات الفرعية في طرابلس ومن المفترض بدء بعض الحركة في الشارع الطرابلسي بعد عمل الماكينة الانتخابية ليتار "المستقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: الماكينة الانتخابية للمستقبل بدأت بالتحضير للانتخابات الفرعية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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