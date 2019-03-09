حمود استقبل الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج وإمام مسجد جناتا

استقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الشيخ محمد الحاج يرافقه رئيس لجنة الإصلاح في نهر البارد وليد غنيم ، حيث تم التداول بالأوضاع العامة.
كما استقبل إمام مسجد جناتا حسن زلزلي تم البحث في الشؤون العامة.
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