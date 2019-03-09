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حمود استقبل الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج وإمام مسجد جناتا

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استقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الشيخ محمد الحاج يرافقه رئيس لجنة الإصلاح في نهر البارد وليد غنيم ، حيث تم التداول بالأوضاع العامة.

كما استقبل إمام مسجد جناتا حسن زلزلي تم البحث في الشؤون العامة.

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