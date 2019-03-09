رأى عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون أن الفساد عطّل البلد، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله له الحق أن يطرح موضوع الفساد بأهمية موضوع المقاومة، مشيرا الى أن مكافحة الفساد أساسية لأجل بناء الدولة.
واضاف في حديث تلفزيوني: "لا خطوط حمراء لدينا واذا غيرنا يريد الخطوط الحمر فيكون يسيء لمسيرة محاربة الفساد"، مشددا على أن "الفساد لا دين ولا حزب ولا طائفة له، ومكافحة الفساد ليست مسألة شخصية".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: لا خطوط حمراء لدينا بمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.