ماريو عون: لا خطوط حمراء لدينا بمكافحة الفساد

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون أن الفساد عطّل البلد، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله له الحق أن يطرح موضوع الفساد بأهمية موضوع المقاومة، مشيرا الى أن مكافحة الفساد أساسية لأجل بناء الدولة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لا خطوط حمراء لدينا واذا غيرنا يريد الخطوط الحمر فيكون يسيء لمسيرة محاربة الفساد"، مشددا على أن "الفساد لا دين ولا حزب ولا طائفة له، ومكافحة الفساد ليست مسألة شخصية".