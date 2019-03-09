عمار حوري: الفساد في لبنان عنوانه الدويلة داخل الدولة والقضاء هو الفاصل

أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة سعد الحريري، عمار حوري أن "الفساد في لبنان عنوانه الدويلة داخل الدولة وهذا هو الاساسي لان هذه الدويلة هي التي قودت دعائم الدولة وهي من تمنع الدولة في تحصيل الجمارك وتسمح بالتهريب وهي التي تأتي ببضارع خارج المواصفات وهي التي تمنع القضاء وفرض سيطرتها في اكثر من مكان وهي التي تهدد الاستقرار والامن في الكثير من المرافق".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر حوري أن "منطق الدويلة هو الفساد بحد ذاته وحد عينه وأي تفاصيل أخرى تتفرع عن هذا العنوان الاساسي".