قاطيشا: الأرض أمنا وعلينا حمايتها بتكثيف المحميات الطبيعية

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب النائب وهبي قاطيشا إلى أن "الأرض هي أمنا جميعا وعلينا حمايتها بتكثيف المحميات الطبيعية. تحية إلى كل الناشطين في لبنان والعالم لحماية الطبيعة وإلى اللقاء مع وزير البيئة فادي جريصاتي الذي وعدنا النائب وليد البعريني وأنا بزيارة المنطقة وباستحداث محمية طبيعية في جرد فنيدق وعكار العتيقة".

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