أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن "فرقها الفنية رصدت مركبين للسياحة في بحيرة القرعون، وبالنظر لما يشكله ذلك من مخاطر على السلامة العامة، في ظل ارتفاع منسوب البحيرة والخشية من انزلاق المراكب إلى مفيض البحيرة ما يهدد باقفال مفيض البحيرة، فقد تم التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة وسعادة محافظ البقاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، والزامهم بسحب المراكب من البحيرة".
وفي بيان لها، ذكرت المصلحة بـ"قرار منع كل أشكال أنشطة السباحة والصيد وتسيير المراكب في بحيرة القرعون، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مطالبة الاجهزة الامنية بـ"ضرورة القيام بدورها لجهة تسيير الدوريات في محيط السد والبحيرة لمنع الممارسات التي تهدد السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: لعدم السباحة والصيد وتسيير المراكب في بحيرة القرعون تحت طائلة اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.