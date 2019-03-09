مصلحة الليطاني: لعدم السباحة والصيد وتسيير المراكب في بحيرة القرعون تحت طائلة اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن "فرقها الفنية رصدت مركبين للسياحة في بحيرة القرعون، وبالنظر لما يشكله ذلك من مخاطر على السلامة العامة، في ظل ارتفاع منسوب البحيرة والخشية من انزلاق المراكب إلى مفيض البحيرة ما يهدد باقفال مفيض البحيرة، فقد تم التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة وسعادة محافظ البقاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، والزامهم بسحب المراكب من البحيرة".

وفي بيان لها، ذكرت المصلحة بـ"قرار منع كل أشكال أنشطة السباحة والصيد وتسيير المراكب في بحيرة القرعون، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مطالبة الاجهزة الامنية بـ"ضرورة القيام بدورها لجهة تسيير الدوريات في محيط السد والبحيرة لمنع الممارسات التي تهدد السلامة العامة".