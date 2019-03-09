تقتلها أكياس البلاستيك.. 15 معلومة عن سمكة "الشمس المحيطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ظهرت سمكة "الشمس المحيطية" النادرة، اليوم السبت، على سواحل محافظة كفرالشيخ، وهي المرة الثالثة التي تظهر فيها على سواحل مصر المطلة على البحر المتوسط، بعدما ظهرت في يناير الماضي بالقرب من بورسعيد، وقبلها بثلاث سنوات أمام سواحل البحيرة.

وكانت لجنة من علماء البحار ترأسها الدكتور علي سليمان، المدرس في معهد علوم البحار، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت بتشريح سمكة من النوع نفسه منذ حوالي 3 سنوات، بعدما عثر عليها صيادون أمام سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى تحنيطها وتعرض حاليًا في المتحف البحري والأكورانيوم بمحطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم.

"الخليج 365" يرصد 15 معلومة عن السمكة النادرة:

01- سمكة الشمس المحيطية المعروفة بـ(Mola Mola) من أثقل الأسماك العظمية على مستوى العالم.

02- يصل وزنها إلى أكثر من 1000 كيلو جرام.

03- تعيش في المياه العميقة المعتدلة والاستوائية حول العالم.

04- من النادر مشاهدتها على السواحل كونها تعيش في الأعماق.

05- غير مؤذية ولا تهاجم الإنسان.

06- قد يحتوي لحمها على سموم.

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07- السمكة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي

08- سمكة الشمس المحيطية مهددة بالإنقراض وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

09- يزيد طولها عندما تمد زعانفها الظهرية والبطنية.

10- تتغذى على قناديل البحر بشكل رئيسي.

11- بإمكانها أن تبيض أكثر من 300 مليون بيضة.

12- بعض البشر يعتبرون لحومها وجبة شهية في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

13- السمكة عرضة للموت بفعل النفايات العائمة في البحر كالأكياس البلاستيكية.

14- قد يصل سمك جلدها إلى 15 سنتيمترًا.

15- ظهرت في مصر أكثر من مرة، في البحيرة قبل 3 أعوام، ثم في بورسعيد يناير الماضي، وأخيرًا في كفرالشيخ.