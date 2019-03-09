الشرطة الفرنسية تستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرات "السترات الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه، لتفريق التظاهرات التي اندلعت للأسبوع السابع عشر على التوالي، لحركة "السترات الصفراء" في باريس، وذلك بحسب ما شبكة "روسيا اليوم".

وتظاهر اليوم السبت، حركة "السترات الصفراء" للأسبوع السابع عشر على التوالي ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تحرك بدأ يشهد بعض التراجع بعد 4 أشهر من بدايته، إذ انخفض عدد المتظاهرين من 282 ألف محتج في 17 نوفمبر إلى أقل من 40 ألفا الأسبوع الماضي.

ويعتزم المنظمون اليوم إقامة اعتصام قرب برج إيفل الشهير وتعبئة للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ويتزامن السبت السابع عشر للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة. ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى تظاهرة السبت في باريس.

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