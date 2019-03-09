غدًا.. بدء صرف معاشات "التضامن" المحولة على البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا العاشر من مارس، صرف معاشات شهر مارس وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، أن الوزيرة غادة والي تابعت انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

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كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى أمس قد بلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيه وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيه بالإضافة إلى 2.544 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.756 مليار جنيه.

كانت غادة والي قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.

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