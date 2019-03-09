حبس ضابط شرطة و7 آخرين بتهمة النصب: أوهموا ضحيتهم ببيع الدولار بـ13 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم السبت، بحبس 8 متهمين بيهم ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحقيقات أحمد علي، وكيل نيابة عين شمس، أن المتهم الأول "علي. ا" تواصل مع المجني عليه سيد محمد، وأوهمه بقدرته على تبديل أمواله لدولارات على أن يكون سعر الدولار 13 جنيها بدلا من 18 جنيها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه برفقة صديق له وبحوزتهما 130 ألف جنيه قابلا المتهم بدائرة قسم عين شمس، وأثناء سيرهما، استوقفهما ميكروباص به ضابط شرطة و6 آخرين.

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واصطحب التشكيل العصابي المجني عليه بمساعدة المتهم الأول داخل الميكروباص وأبرحوه ضربا واستولوا على أمواله وألقوه خارج الميكروباص، بعد بث الرعب في نفسه من قبل الضابط الذي أطلق عيارين من سلاحه الميري في الهواء.

وفي ذاك الوقت، استغاث صديق الضحية بأحد رجال المرور أثناء مروره بالمنطقة، فطاردهم وتمكن من الوصول إليهم، وبسؤالهم عن التراخيص أخرج له الضابط المتهم "الكارنيه" ثم فر هاربا والآخرين، وتم ضبط سائق الميكروباص.

وتحفظت النيابة على السيارة المستخدمة في الحادث والأموال المضبوطة وتبلغ 130 ألف جنيه وسلاح الضابط الميري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الهاربين الستة وسلم الضابط نفسه لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبإحالتهم للنيابة أصدرت قرارها المتقدم.