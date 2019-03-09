وزير الأوقاف: 30 دولة أفريقية تشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطبة المترجمة لمخاطبة العالم بــ 10 لغات نجحت نجاحًا كبيرًا، وهدفنا منها الوصول برسالة الإسلام الوسطي المستنير لكل ربوع العالم.

وأضاف في بيان السبت، أن الوزارة تراعي الخصوصيات الفكرية والمذهبية والثقافية، وتختار موضوعات ذات قاسم إنساني مشترك تخاطب العالم أجمع لا المسلمين فقط، موضحًا أن هذا النجاح يقف خلفه فريق عمل مؤسسي، لنقدم للعالم كله صورة الإسلام الحقيقية والفكر الوسطي المستنير، لتصل للإنسانية جمعاء حقيقة الإسلام الذي يراعي صالح الإنسانية كلها وليس لصالح المسلمين وحدهم.

Advertisements

وأشار "جمعة" إلى أن عدد المقارئ أصبح 1137 مقرأةً بها 7967 عضوًا يجتمعون أسبوعيًّا لقراءة القرآن الكريم وتجويده، موضحًا أن عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم أصبح 2617 مكتبًا بزيادة تقدر بنحو 400 مكتب تحفيظ، مشيرًا إلى أن هناك إقبالاً كثيفًا على المدارس القرآنية التي بلغت 863 مدرسة قرآنية والمدارس العلمية التي بلغت 189 مدرسة علمية، وهو ما يؤكد أن المصريين سئموا التطرف بفطرتهم السليمة التي تميل إلى الفكر الوسطي المستنير.

ولفت إلى أن هناك مشاركة واسعة للدول الأفريقية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام بنحو 30 دولة أفريقية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين سيتجاوز 60 مشاركًا من 50 دولة من مختلف دول العالم، وأن الوزارة خصصت جوائز تزيد على مليون جنيه للفائزين بالمسابقة.

ونوه وزير الأوقاف إلى أنه تم إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة السادسة والعشرين الحالية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم .