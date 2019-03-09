"عام تجريبي".. قرار جديد لوزير التعليم بشأن "أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استمرار اعتبار الصف الأول الثانوي، عامًا تجريبياً لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي، خلال السنوات المقبلة، في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل.

جاء ذلك استجابة لمطالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، باعتبار الصف الأول الثانوي بالنسبة لهم عامًا تجريبياً لا علاقة له بالتقييم التراكمي؛ ولمنحهم فرصة أكبر للتدريب على استخدام "التابلت" في العملية التعليمية، والتدريب على نظام التقويم الجديد.

Advertisements

وقال شوقي -في تصريحات للصحفيين اليوم- إن مجموع الطالب التراكمي خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، سيكون المؤهل للالتحاق بالجامعات.

وأشار إلى الطالب سيمتحن 4 امتحانات في الصف الثاني يحتسب له أعلى درجتين بينهم، ويمتحن في الصف الثالث أربع امتحانات يحتسب له أعلى امتحانين، ليحتسب المجموع بناء على متوسط هذه الامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى عقد مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل؛ للرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن الأسئلة التي تثار حول نظام الثانوية العامة المعدل.