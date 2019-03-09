محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، على استمرار استعداداتها للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني السبت، أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد صلاح الدين دحمون، عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية خصت ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل 2019.
وتناول الاجتماع مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن، وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية الجزائرية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين.
يذكر أن الجزائر تشهد تظاهرات منذ 22 فبراير الماضي، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التظاهرات.. الداخلية الجزائرية تبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.