رغم التظاهرات.. الداخلية الجزائرية تبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، على استمرار استعداداتها للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني السبت، أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد صلاح الدين دحمون، عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية خصت ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل 2019.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن، وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية الجزائرية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين.

يذكر أن الجزائر تشهد تظاهرات منذ 22 فبراير الماضي، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.