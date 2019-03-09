"وزنها طن ونصف".. العثور على سمكة "الشمس المحيطية" في كفرالشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

عثر صيادون في ميناء البرلس بكفرالشيخ، اليوم السبت، على سمكة نادرة معروفة بـ"الشمس المحيطية"، خلال رحلة صيد في مياه البحر المتوسط.

وقال مصدر بهيئة ميناء الصيد البحري بمركز البرلس لـ"الخليج 365"، إن طاقم عمل إحدى مراكب الصيد عثروا على السمكة قبل نفوقها، ووزنها حوالي طنًا ونصف، مضيفًا أنه جرى شحن السمكة على سيارة ربع نقل، لنقلها إلى سوق الأسماك الشهير في برج البرلس، بعدما اشتراها أحد تجار الأسماك.

كانت لجنة من علماء البحار ترأسها الدكتور علي سليمان، المدرس في معهد علوم البحار، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت بتشريح سمكة من النوع نفسه منذ حوالي 3 سنوات، بعدما عثر عليها صيادون أمام سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى تحنيطها وتعرض حاليًا في المتحف البحري والأكورانيوم بمحطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم.