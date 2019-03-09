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بموافقة وزير التعليم.. شراء تابلت الثانوية للطلاب فى الخارج

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صرح مصدر مسؤل انه تلقى تصريح مباشر من وزير التربية والتعليم بشان طلاب ثانوية أبنائنا فى الخارج وإنه سيتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية من العام المقبل على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، على أن يقوموا بشراء التابلت على حسابهم الخاص، وفِي مواعيد الامتحانات، وسوف يصل الامتحان للطالب المقيم بالخارج في أي دولة

على التابلت عن طريق الإنترنت، مثل أي زميل له في مصر، على أن يتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا.


وجاء ذلك بعد حملات عدة تبنتها مبوبة الوفد وبعض الصحف المجاورة لحث الوزارة أن تراجع قرارها بشأن قرارها بالغاء المرحلة الثانوية بالخارج وعليه توالت تصريحات

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الوزير ليطمئن أولياء الأمور بأن الوزارة تعكف عن وجود حلولا تقنية لكيفية تطبيق النظام الجديد لابنائنا فى الخارج وكانت اقتراحات بعض أولياء الأمور بأن يشتروا طلاب الخارج أجهزة تابلت علي نفقتهم الخاصة  ليختبروا من خلالها ابنائهم  وبديلا لإلغاء المرحلة بالخارج وتشتيت الاسر واضطرارها للعودة للوطن ،اقتراحا ملائما ولاقي استحسانا من قبل الوزارة وسوف يحتسب الصف الاول الثانوي عاما تجريبيا للجميع وسيحسب تراكميا للصفين الثانى والثالث الثانوي.
 
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