صرح مصدر مسؤل انه تلقى تصريح مباشر من وزير التربية والتعليم بشان طلاب ثانوية أبنائنا فى الخارج وإنه سيتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية من العام المقبل على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، على أن يقوموا بشراء التابلت على حسابهم الخاص، وفِي مواعيد الامتحانات، وسوف يصل الامتحان للطالب المقيم بالخارج في أي دولةعلى التابلت عن طريق الإنترنت، مثل أي زميل له في مصر، على أن يتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا.
وجاء ذلك بعد حملات عدة تبنتها مبوبة الوفد وبعض الصحف المجاورة لحث الوزارة أن تراجع قرارها بشأن قرارها بالغاء المرحلة الثانوية بالخارج وعليه توالت تصريحات
كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة وزير التعليم.. شراء تابلت الثانوية للطلاب فى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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