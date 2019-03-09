جرح 3 عراقيين إثر سقوط صاروخ أطلق من سوريا

أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح جراء سقوط صاروخ انطلق من الأراضي السورية على منزلهم في منطقة "القائم" أقصى غربي العراق.

وقال كريم هلال عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح صحفي، إن "صاروخاً سقط اليوم انطلاقاً من الأراضي السورية على منزل في منطقة القائم تسبب بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح".

وتنتشر القوات العراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود والحشد الشعبي والعشائري بدعم من طيران التحالف الدولي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع أي تسلل لتنظيم داعش الإرهابي من الجانب السوري على خلفية تصاعد القتال ضد التنظيم المتطرف وانحساره.

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