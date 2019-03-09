اعتقال مطلقي النار على مسؤول من حركة "فتح" في غزة

اعتقل في قطاع غزة، اليوم السبت، أشخاص متورطون في إطلاق نار على مركبة مسئول من حركة "فتح" أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في بيان، إنه تم ضبط السيارة المستخدمة في حادث إطلاق النار على عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس واعتقال اثنين من المتورطين به، في حين يتواصل العمل لاعتقال اثنين آخرين.

وأكد البزم "لن نسمح لأحد بالعبث في ساحتنا الداخلية، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يتزعم حركة "فتح"، "محاولة اغتيال" حلس وقال إنه يرفض "هذه الجريمة الجبانة التي تشكل خطراً حقيقياً على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني".

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