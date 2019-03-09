أعلن مسؤولون استئناف الرحلات الجوية في مطار "نيوآرك ليبرتي الدولي" بولاية نيوجيرزي، اليوم السبت، بعد أن أغلق المطار كل المدارج في وقت سابق بسبب أنباء عن احتمال اندلاع حريق في طائرة شحن "بوينج 737" حولت مسارها إلى هناك.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية على "تويتر" إن الطائرة التابعة لشركة "إير ترانسات" كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا قادمة من مونتريال بكندا عندما هبطت اضطراريا في "نيوآرك".

وأضافت الإدارة أن رجال الإطفاء توجهوا إلى الموقع وجرى إجلاء الركاب سريعاً من على متن الطائرة باستخدام زلاجات الطوارئ.

وقال المطار على "تويتر" إن هناك إصابتين طفيفتين "ليس نتيجة أي دخان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار "نيوآرك" الأميركي لفترة قصيرة بسبب حالة طوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.