اعتقال 24 شخصاً متورطاً مع داعش في الموصل

أعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، اعتقال 24 شخصاً متورطاً مع تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بالساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقال المقدم خالد الأعرجي إن"قيادة عمليات نينوى نفذت اليوم عملية أمنية في المنطقتين الصناعيتين القديمة والجديدة في الساحل الأيسر من الموصل على خلفية تفجير سيارة مفخخة، أمس الجمعة، حيث انتهت العملية باعتقال 24 متورطاً مع تنظيم داعش والعثور على مواد تفجير وثلاث سيارات مفخخة جاهزة للتفجير".

وأشار إلى اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

كانت الشرطة العراقية أعلنت، مساء أمس، استهداف موكب مدير الأمن الوطني العقيد هشام الهاشمي بانفجار سيارة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر من الموصل ما أدى إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة ستة آخرين.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى أعمال عنف ينفذها عناصر تنظيم داعش المتشدد ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً قبل أكثر من عام.

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