حرائق الغابات تدمر 30 منزلا و100 ألف هكتار في أستراليا خلال أسبوع

دمرت حرائق الغابات المحتدمة منذ أسبوع، في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر.



وأعلن مجلس التأمين في أستراليا الحرائق المشتعلة "كارثة".



وبهذا الخصوص، قال مدير الاتصالات العام لدى مجلس التأمين كامبل فولر، في مؤتمر صحفي، إنه "من السابق لأوانه وضع تقدير لخسائر الحرائق، حيث قد يستغرق ذلك عدة أسابيع".



وأضاف أن "حرائق الغابات المحتدمة عبر ولاية فيكتوريا الأسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر في الوقت الذي مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة".



ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.



وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي عبر الولاية منذ بداية مارس/ آذار الجاري.



وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس/ آذار الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في بلد عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.



ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية في مطلع الأسبوع رجال الإطفاء الذين مازالوا يكافحون نحو 17 حريقا في كل أنحاء الولاية.



وفي 2009، أدت أسوأ حرائق غابات إلى تدمير آلاف المنازل في ولاية فيكتوريا وسقوط 173 قتيلا و414 مصابا في يوم وصفته وسائل الإعلام بأنه "السبت الأسود".