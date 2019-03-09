كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: أمريكا تخطط لبناء مفاعلات نووية متنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر عالم بارز، من أنّ وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لبناء مفاعلات نووية متحركة قادرة على تشغيل قواعد معاركها، مما يرفع المخاوف من حرب عالمية أخرى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم، أنّه نظراً لأنّ الجيش الأمريكي يخوض حروبًا على 11 جبهة على الأقل، من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، وكل تلك المعدات المتطورة والعسكريين تستهلك كميات هائلة من الطاقة، لذا فإنّ نية وزارة الدفاع الأمريكية المعلنة لبناء مجموعة من المفاعلات النووية المتنقلة لتوليد الطاقة في طريقها إلى التحقيق، لكنها انتقدت على أنها خطرة بشكل مدهش، ويمكن أن تؤدي إلى حرب نووية أخرى.

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ويحرص الجيش الأمريكي على إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري فى قواعد العمليات المتقدمة، القريبة من مناطق النزاع، لذا سيكون هناك تصعيد كبير إذا تم ضرب محطة نووية