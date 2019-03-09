كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا يطلقان دوريات مشتركة في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القوات التركية والروسية دوريات عسكرية مشتركة فى منطقة ادلب شمال غرب سوريا ، وفقا لما ذكره وزير الدفاع التركى اليوم الجمعة ، وفقا لما ذكرته وكالة اناضول.

وفي اجتماع ثلاثي عقد في 14 فبراير في منتجع سوتشي الروسي بتركيا ، وافقت روسيا وإيران على دوريات الجيش التركي في منطقة تهدئة إدلب ، وفقاً لوكالة اناضول.

Advertisements

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي عكار لوكالة اناضول، "نرى دوريات مشتركة تقوم بها تركيا وروسيا في ادلب كخطوة مهمة لاستمرار وقف اطلاق النار وضمان الاستقرار".

وبحسب عكار ، سيحمل الجيش التركي دوريات في منطقة إدلب المنزوعة السلاح بينما يقوم الجيش الروسي بدوريات خارج المدينة. يوجد لدى تركيا 12 نقطة مراقبة في منطقة إزالة التصعيد في إدلب في حين أن روسيا لديها 10 نقاط.

وقد أبرمت أنقرة وموسكو اتفاقا في منتصف سبتمبر لمنع أي هجوم على المتمردين في إدلب من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وافقت تركيا على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإزالة المقاتلين المتطرفين من جماعات مثل "حركة تحرير الشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة كجزء من الصفقة.كما وعدت تركيا بفتح الطرق السريعة القريبة التي تربط محافظة اللاذقية الساحلية السورية بمدينة حلب الشمالية الشمالية بنهاية عام 2018.