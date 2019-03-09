كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهدد زعيم المعارضة التركية بالسجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه تقدم بشكوى قانونية ضد ميرال أكشنر ، زعيم حزب حزب الخير القومي في البلاد ، محذرا إياها بالاعتقال، حسبما أفاد تلفزيون أودا.

وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب اجتماع انتخابي هذا الأسبوع في إقليم دنيزلي الغربي حيث قال أكشنر إن أردوغان تحدث كما لو كانت تركيا متجهة إلى الحرب بدلا من الانتخابات البلدية.

وقد صرحت أكشنر: "لقد أصبح مدللًا ، وأصبح متعجرفًا ، وكان يقول إنه كان بينكم ، ولكن الآن يسافر ومعه 300 حارس شخصي ، و 20 سيارة مختلفة ".

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كما شكل حزب الخير وحزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى تحالفا للانتخابات المحلية القادمة فى 31 مارس وقاموا بتنظيم مسيرات مشتركة فى جميع انحاء البلاد.

وعلي صعيد آخر قال أردوغان يوم السبت إن تصريحات أكشنر كانت غير لائقة وأنه قدم شكوى قانونية ضدها ، بينما كان يتحدث في تجمع حاشد في مقاطعة إيلازيغ الشرقية.

مشيراً إلى أن أكشينر لم تكن مشرعًا منتخبًا وبالتالي لم يكن لديها حصانة برلمانية ، قال رجل تركيا القوي أن زعيم حزب الخير "ليس لديه مكان للاختباء".