كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تغلق طريق في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الشرطة البريطانية طريقاً قريبة من جسر وستمنستر في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة.

وأعلنت الشرطة البريطانية إغلاق الطرق طريق بالقرب من جسر وستمنستر وسط العاصمة لندن، بعد بلاغ يفيد بوجود سيارة مشبوهة.

وكتب حساب الشرطة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء إن "الشرطة في مكان الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت بعد بلاغات حول وجود سيارة مشبوهة"، وأضاف حساب الشرطة "الطريق مغلق في هذه المنطقة".